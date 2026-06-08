В Великих Луках ограничат движение транспорта из-за проведения Международной встречи воздухоплавателей

21:28, 08 июня 2026, ПАИ

В Великих Луках ограничат движение транспорта на некоторых участках дорог и проход пешеходов из-за проведения и стоянки транспорта в связи с проведением XXX Международной встречи воздухоплавателей. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе городской администрации.

Так, на время проведения соревнования «кей-граб» 13 июня с 19:00 до 21:00 вводится временное ограничение движения транспортных средств на проспекте Ленина (от улицы Некрасова до набережной А. Матросова), на острове Дятлинка (от съезда с улицы Пушкина). Объезд будет осуществляться по улицам Некрасова, Ботвина, Холмской, Винатовского и Новосокольнической.

По той же причине 13 июня с 18:00 до 21:00 будет прекращено движение пешеходов по мосту через реку Ловать на проспекте Ленина. В качестве обхода определены пешеходный мост с острова Дятлинка и городская плотина возле дома № 26 на Краснофлотской набережной.

Также будет прекращена парковка и стоянка транспортных средств, за исключением транспортных средств на следующих автомобильных дорогах:

12 июня с 08:00 до 18:00 – на площади Ленина, в проезде возле сквера М. Мусоргского от улицы Некрасова до площади Ленина (за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска для автотранспорта);

12 июня с 16:00 до 00:00 – в Петровском парке (за исключением транспортных средств, имеющих специальные пропуска для автотранспорта);

13 июня с 16:00 до 21:00 – на проспекте Ленина от улицы Некрасова до набережной А. Матросова, на острове Дятлинка от съезда с улицы Пушкина.

Ранее сообщалось, что чемпионат России пройдёт в Великих Луках в рамках XXX Международной встречи воздухоплавателей, которая состоится 11–20 июня.