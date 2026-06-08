Ввоз 664,3 млн цветов проконтролировали в Псковской области с начала года
С начала года инспекторы проконтролировали ввоз 664,3 миллиона срезанных цветов, поступивших через границу на территорию Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
Цветы выращены в 36 странах мира. Основной объём поступил из Эквадора, Нидерландов, Колумбии, Кении, Израиля и Италии.
Северо-Западный филиал ФГБУ «ВНИИЗЖ» провёл лабораторные исследования импортных партий роз, хризантем, гвоздик, лилий, гипсофил и других цветов.
Экспертиза выявила 561 случай заражения семи карантинными объектами: западным цветочным трипсом, томатным трипсом, табачной белокрылкой, американским клеверным минером, гавайским трипсом, эхинотрипсом американским и возбудителем белой ржавчины хризантем. В результате 356,7 тысячи заражённых цветов были уничтожены.
Все партии цветов, которые соответствуют карантинным фитосанитарным требованиям ЕАЭС, отправили получателям.
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