Псковские музыканты стали победителями всероссийского музыкального конкурса

23:24, 08 июня 2026, ПАИ

Юные музыканты Пскова стали победителями Всероссийского конкурса «Серебряный аист», сообщили ПАИ в управлении культуры администрации Пскова.

Гран-при конкурса «Серебряный аист» завоевала Ламара Арушанян (преподаватель Наталья Ампар, концертмейстер Екатерина Фёдорова).

Лауреатами первой степени стали Ариана Ампар, Ирма Барсукова, Платон Домущи, Златослав Дубовик, Всеволод Муханов и Полина Николаева (преподаватель Ампар Наталья Валентиновна, концертмейстер Екатерина Фёдорова).

Лауреатами второй степени признаны Александра Бирюкова, Виктория Мехиляйнен, Василиса Лосева, София Тимофеева и Ника Кивенко (преподаватель Наталья Ампар, концертмейстер Екатерина Фёдорова).

Лауреатами третьей степени стали Мария Тращенкова, Алёна Кузнецова и Александр Щелоков (преподаватель Наталья Ампар, концертмейстер Екатерина Фёдорова).

Специальными призами конкурса за лучшую женскую и мужскую партии отмечены Ариана Ампар и Платон Домущи.

Дипломантом первой степени стала Таисия Герасимова (преподаватель Елена Портнягина, концертмейстер Анастасия Степанова).

В номинации «Фортепиано» звания лауреатов третьей степени удостоены Ника Кивенко (преподаватель Алла Фёдорова) и София Тимофеева (преподаватель Ирина Чудина).

В номинации «Эстрадный вокал» дипломантом первой степени стала Стефания Иваницкая, дипломантами второй степени – Анастасия Багаева и Екатерина Иванова (преподаватель Алина Калабухина).

Диплом первой степени получила Анна Осипова, диплом второй степени – Элиза Агаджанян (преподаватель Кристина Маркелова).

Детскую музыкальную школу № 2 имени М. П. Мусоргского на конкурсе достойно представил Арсений Ильин, ставший лауреатом первой степени в номинации «Академический вокал» (преподаватель Марина Кособокова).