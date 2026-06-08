Более 1500 растений высадила молодёжь на набережной Ловати в Великих Луках

23:51, 08 июня 2026, ПАИ

На набережной реки Ловати в Великих Луках высадили более 1 500 цветущих растений, сообщили в комитете по молодёжной политике администрации Великих Лук.

Мероприятие объединило представителей молодёжных и патриотических объединений и организаций, в том числе Ассоциации ветеранов СВО, юнармейцев, студенческого клуба ВЛГАФК.

Львиный зев, гератум, бархатцы уже совсем скоро зацветут и будут радовать горожан, отметили организаторы акции.