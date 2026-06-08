Более 1500 растений высадила молодёжь на набережной Ловати в Великих Луках
На набережной реки Ловати в Великих Луках высадили более 1 500 цветущих растений, сообщили в комитете по молодёжной политике администрации Великих Лук.
Мероприятие объединило представителей молодёжных и патриотических объединений и организаций, в том числе Ассоциации ветеранов СВО, юнармейцев, студенческого клуба ВЛГАФК.
Львиный зев, гератум, бархатцы уже совсем скоро зацветут и будут радовать горожан, отметили организаторы акции.
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