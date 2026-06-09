Жилой дом сгорел в деревне Дновского района

10:59, 09 июня 2026, ПАИ

Один пожар произошёл в Псковской области за минувшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

В деревне Корьхово Дновского района сгорел жилой дом. Предположительно, возгорание произошло из-за проблем с печью. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печи, а для раннего обнаружения возгорания установить в жилье автономный пожарный извещатель.