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Происшествия

Жилой дом сгорел в деревне Дновского района

Один пожар произошёл в Псковской области за минувшие сутки, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

В деревне Корьхово Дновского района сгорел жилой дом. Предположительно, возгорание произошло из-за проблем с печью. На месте работали шесть специалистов МЧС России и две единицы техники.

В Главном управлении МЧС России по Псковской области призвали соблюдать правила пожарной безопасности при использовании печи, а для раннего обнаружения возгорания установить в жилье автономный пожарный извещатель.

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