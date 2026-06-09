Человеческий капитал станет основной темой дня для слушателей программы «Герои земли Псковской»

11:19, 09 июня 2026, ПАИ

Практические занятия «Человеческий капитал» для слушателей региональной кадровой программы «Герои земли Псковской» проведёт эксперт Президентской академии в Санкт-Петербурге Ирина Сукманюк во вторник, 9 июня.

Кроме того, в рамках учебного дня слушатели изучат инструменты ведения переговоров.

Отметим, что сегодня последний лекционный день заключительного, четвёртого модуля программы «Герои земли Псковской». В среду, 10 июня, слушателям предстоит пройти тестирование и очный экзамен по итогам модуля. В четверг, 11 июня, они защитят выпускные аттестационные работы.

Напомним, что кадровая программа «Герои земли Псковской» реализуется в Псковской области по поручению президента РФ Владимира Путина. Общественный совет региональной программы возглавляет губернатор Михаил Ведерников. Подробнее о ходе реализации программы читайте в специальном сюжете ПАИ.