Спасённый в Псковской области лисёнок Лилу неожиданно скончался

11:25, 09 июня 2026, ПАИ

Лисёнок по кличке Лилу, которого приютили на подворье «Птичий дворик» в Пскове после того, как его оставила мать, прожил всего сутки и внезапно скончался. Об этом сообщили в официальной группе подворья.

Как рассказали сотрудники, лисёнок был очень слабым с самого начала. «Лисёна была очень слабой с самого начала. Алёна рассказывала, что, когда они нашли её, живот был больше головы, весь забит глистами. Они давали глистогонное, хотя по возрасту рано, но выбора-то не было», – отметили сотрудники подворья.

Лилу почти всё время спала на руках, была вялой, не бегала и не играла. Утром в день смерти лисёнок был жив, сидел в домике, затем его нашли под домиком уже мёртвым.

На подворье отметили, что не знают точной причины смерти и можно ли было спасти животное. Вскрытие решили не делать. Сотрудники отметили, что чрезмерное количество глистов могло сыграть свою роль.

«Мы не знаем, почему это произошло и можно ли было её спасти. Никто не знает, что точно с ней случилось. Чрезмерное количество глистов смертельно опасно, они вызывают истощение, анемию, разрушают внутренние органы, отравляют организм токсинами. Глистогонное для такого крошечного создания тоже огромная нагрузка на печень. А ещё могут быть скрытые инфекции, проблемы с внутренними органами. Мы даже не знаем, почему лисёнок оказался один, возможно, он был болен и, как это бывает у животных, мать просто отказалась от него. В дикой природе это жестокий, но оправданный инстинкт выживания», – поделились сотрудники подворья.

Они отметили также, что ранее подворье переживало смерть лосёнка Соломона, косуль, лебедей и других подопечных. «Мы сделали всё, что смогли: кормили, согревали, дали шанс. Но иногда даже самые добрые руки бессильны. <...> Мы не сказали сразу, слишком тяжело было, слишком внезапно. Мы уже умеем держать удар, много лет спасаем животных и птиц, знаете, что привозят в разных состояниях, и кровь, и ампутации, и похуже, всё было... Хотя всегда переживаем, конечно. Но внезапный уход этой малышки выбил нас из колеи...» – написали сотрудники подворья, поблагодарив подписчиков за поддержку.