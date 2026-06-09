Глава Дедовичского округа станет гостем программы «Оглавление»

11:05, 09 июня 2026, ПАИ

Глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 9 июня.

Какие точки роста есть в округе? Удаётся ли использовать «энергетическую специфику муниципалитета»? Какие сферы «подтягивают» экономику региона вверх? Какие проекты претендуют на победу в голосовании ФКГС? Могут ли Дедовичи быть привлекательными для туристов?

О вызовах и успехах муниципалитета с Русланом Ахтямовым поговорит ведущий программы Александр Машкарин. «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00, после выпуска новостей.

Видеотрансляция из студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в «ВКонтакте».