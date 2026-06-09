Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Глава Дедовичского округа станет гостем программы «Оглавление»

Глава Дедовичского муниципального округа Руслан Ахтямов станет гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 9 июня.

Фото: Анастасия Калинина

Какие точки роста есть в округе? Удаётся ли использовать «энергетическую специфику муниципалитета»? Какие сферы «подтягивают» экономику региона вверх? Какие проекты претендуют на победу в голосовании ФКГС? Могут ли Дедовичи быть привлекательными для туристов?

О вызовах и успехах муниципалитета с Русланом Ахтямовым поговорит ведущий программы Александр Машкарин. «Оглавление» выйдет в эфир «Серебряного дождя» в 14:00, после выпуска новостей.

Видеотрансляция из студии будет доступна на сайте Псковского агентства информации и в группе ПАИ в «ВКонтакте».

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






09 июня 2026

ЕР внесла в Госдуму законопроект о неснижении порога НДС для малого бизнеса
09 июня 2026

Глава Дедовичского округа станет гостем программы «Оглавление»
04 июня 2026

Более 12 тысяч избирателей впервые проголосуют на выборах в Псковской области
02 июня 2026

Президиум регионального политического совета ЕР в Псковской области провёл заседание
02 июня 2026

Более 34 тысяч жителей Псковской области проголосовали на праймериз ЕР
02 июня 2026

Взаимодействие органов публичной власти обсудили сенаторы, региональные депутаты и эксперты
01 июня 2026

Псковское областное Собрание депутатов будет официально переименовано 1 июня
31 мая 2026

В Псковской области завершилось предварительное голосование ЕР

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...