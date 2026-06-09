Семейная выплата: как оформить?
С 1 июня в Псковской области начался приём заявлений на новую меру поддержки для работающих родителей с двумя и более детьми. Речь идёт о так называемой семейной выплате. Её смогут получать родители, которые официально работают и платят НДФЛ. Государство вернёт часть уплаченного налога – разницу между стандартной ставкой 13% или 15% и льготной ставкой 6%. Например, если родитель платил налог по ставке 13%, ему вернут 7% от суммы уплаченного НДФЛ.
Кто может претендовать на новую меру поддержки от государства, какие документы для этого понадобится и как подать заявление, рассказываем в наших карточках.
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