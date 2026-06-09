Зона повышенной опасности: в РЖД рассказали о правилах безопасности на путях

11:54, 09 июня 2026, ПАИ

Основные правила безопасности при контакте с железнодорожной инфраструктурой в повседневной жизни назвали в пресс-службе Российских железных дорог (РЖД).

Железная дорога – зона повышенной опасности. Платформа – не место для игр. Необходимо внимательно следить за детьми на железной дороге. Нельзя выходить за ограничительную линию. Она находится на расстоянии 75 сантиметров он края платформы и обозначает безопасное расстояние от движущегося поезда. Для пересечения железнодорожных путей существуют специальные переходы.

Находясь на железной дороге, необходимо проявлять осторожность и внимание: нельзя ходить по рельсам и играть рядом с ними. Поезд не может остановиться мгновенно. Капюшон и наушники мешают заметить приближающийся поезд. Осторожность не бывает лишней. Нужно снимать наушники и капюшон на железной дороге. Находясь на станции, ни в коем случае нельзя спрыгивать с платформы и залезать на неё. Это смертельно опасно!

При запрещающем сигнале на пешеходном переходе необходимо остановиться и пропустить поезд. Нельзя переходить пути на красный свет. Не следует приближаться к контактной сети – это опасно для жизни. Многие объекты железной дороги находятся под напряжением до 27 000 вольт. Это в 122 раза больше напряжения в розетках. Не многие знают, что не только прикасаться, но даже приближаться к проводам с таким напряжением ближе чем на два метра смертельно опасно.

Кроме того, никогда нельзя пытаться пролезть под вагоном поезда. Состав может начать движение в любой момент. Пересекать рельсы можно только в специально оборудованных местах: по путепроводам, пешеходным мостам, переходам и тоннелям. Тормозной путь поезда может составить один километр. Даже применив экстренное торможение, машинист не может остановить состав достаточно быстро. Пересекая пути, необходимо внимательно посмотреть по сторонам. Никогда нельзя пытаться пробежать перед приближающимся поездом.

Также запрещено высовываться из окна движущегося поезда. Столкновение с любым наружным предметом (столбами электропередачи, деревьями и так далее) даже на небольшой скорости нанесёт тяжёлую травму.