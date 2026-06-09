За 2,7 тысячи рублей псковский школьник стал участником мошеннической схемы

11:47, 09 июня 2026, ПАИ

В Псковской области завершили расследование уголовного дела о так называемом дроперстве – передаче доступа к банковскому счёту для операций мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фигурантом дела стал несовершеннолетний житель Пскова, гимназист. По данным следствия, он за денежное вознаграждение переводил деньги по указанию неизвестного, используя свою банковскую карту.

Всего через его счёт прошло 17 600 рублей. За участие в схеме подросток получил 2 750 рублей.

Как установили следователи ОМВД России по Псковскому району, действия молодого человека подпадали под признаки преступления, предусмотренного статьёй 187 УК РФ – неправомерные операции с использованием электронных средств платежа, совершённые из корыстной заинтересованности.

Материалы уголовного дела с утверждённым обвинительным заключением направлены в суд.