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Пригласительные билеты на хоровой фестиваль в Псковском кремле можно получить с 10 июня

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского пройдёт в Псковском кремле 12–14 июня. Мероприятия будут начинаться в 19:00. Вход на концерты свободный. Пригласительные билеты с указанием мест можно получить в кассе Псковской областной филармонии с 10 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: Театрально-концертная дирекция Псковской области

На псковской сцене выступят лучшие хоровые коллективы из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга.

Торжественное открытие фестиваля приурочено ко Дню России, который отмечается 12 июня. В первый вечер на сцену выйдут хор мальчиков и юношей училища имени А. В. Свешникова (в составе Академии хорового искусства имени В. С. Попова), а также хор мальчиков училища имени М. И. Глинки. Их выступление пройдёт в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. Ещё одним участником станет хор духовенства Псковской епархии.

13 июня гостей фестиваля ждёт выступление хорового проекта Palestrina, который широко известен как «техно-хор».

Фестиваль завершится 14 июня выступлением ансамбля песни и пляски имени В. С. Локтева под руководством Леонида Фрадкина.

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