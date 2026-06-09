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Псковский теннисист остановился в шаге от основной сетки турнира серии M15 в Армении

Теннисист из Пскова Олег Тягунов, выступавший на турнире ITF категории M15 в армянском Цахкадзоре, одержал победу в матче квалификации на соревнованиях под эгидой Международной федерации тенниса (ITF) и дошёл до финала квалификации. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото носит иллюстративный характер. Фото с личной страницы Олега Тягунова в соцсети «ВКонтакте»

Пскович начал своё выступление с квалификации. В первом раунде он прошёл дальше без игры. Во втором круге в упорном трёхсетовом матче Тягунов обыграл Германа Мингалеева со счётом 7:6, 2:6, 10:8. В третьем раунде, который являлся финалом квалификации, Тягунов уступил итальянцу Грегорио Бьондолилло – 3:6, 3:6, не сумев пробиться в основную сетку.

Турнир в Цахкадзоре проходил с 1 по 7 июня на грунтовых кортах, его призовой фонд составил 15 тысяч долларов. В соревнованиях принимали участие теннисисты из Италии, Индии, Польши, Бельгии, Испании, Бразилии, Германии, Греции, Кипра и других стран мира.

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