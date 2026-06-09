Подведены итоги чемпионата по таврелям и шахматам «Псковские башни»

15:12, 09 июня 2026, ПАИ

Подведены итоги чемпионата по таврелям и шахматам «Псковские башни», который прошёл в Пскове, сообщил корреспонденту ПАИ председатель Федерации таврелей Псковской области Григорий Шаранков.



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков



Фото: предоставил Григорий Шаранков







В соревнованиях участвовало 85 спортсменов из Пскова, Великих Лук, Пустошки, Тихвина, Гатчины, Сланцев, Кудрово, Санкт-Петербурга, Королёва, Великого Новгорода, а также из Псковского и Печорского районов.

В рамках чемпионата прошло пять турниров. Победителем турнира по таврелям стал гроссмейстер из Великих Лук Валентин Власов. Вместе с псковичом Святославом Самсоновым они также одержали победу в турнире по «шведским шахматам». Турнир по быстрым шахматам среди детей выиграл Родион Аврамов из Санкт-Петербурга. Золотой дубль оформил международный мастер из Великого Новгорода Александр Хлебович, одержавший победу в турнирах по рапиду и блицу.

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