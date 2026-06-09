«У нас водятся трофейные сомы и лещи»: глава Дедовичского округа пригласил на рыбалку

15:58, 09 июня 2026, ПАИ

Глава Дедовичского округа Руслан Ахтямов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) пригласил рыбаков со всей области.

Глава округа рассказал, что в муниципалитете можно рассчитывать на «отличную рыбалку». «У нас в водохранилище водятся сомы и лещи трофейных размеров!» – привёл пример Руслан Ахтямов.

При этом, по словам Руслана Ахтямова, в Дедовичском районе «тяжеловато с туризмом». «У нас нет крепостей, и я, честно говоря, сломал всю голову, что мы можем предложить туристам. Строится сейчас турбаза на берегу Шелонского водохранилища, вторая – на озере Локно. Кроме того, у нас есть музей партизанской славы, у которого большой потенциал. Мы планируем его расширение. Есть определённые договоренности с Росимуществом на эту тему», – рассказал Руслан Ахтямов.