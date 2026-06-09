Глава Дедовичского округа: На обращения людей в соцсетях отвечаю сам

17:05, 09 июня 2026, ПАИ

Глава Дедовичского округа Руслан Ахтямов в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) рассказал, что на обращения людей в соцсетях отвечает самостоятельно.

«Устал не устал, а работать надо. Никакого дискомфорта это не доставляет, хотя и хейтеров хватает, ну или просто люди не хотят проявить терпение. Иногда и коллег приходится править на сайте округа, когда они отвечают ссылками на законы: ну не нужно с людьми так общаться, надо человеческим языком объяснять ситуацию», – уверен Руслан Ахтямов.

Глава округа рассказал, что не отвечать людям на их запросы непозволительно. «Так себя вести нельзя ни в коем случае. С людьми надо общаться, лично в том числе. Люди у нас интересующиеся, поэтому все мои встречи проходят активно. Одно дело – общение в соцсетях, другое – с глазу на глаз. Больше всего людей интересуют дороги, водоснабжение и борщевик», – отметил Руслан Ахтямов.