Постирал кота в машинке и выкинул на балкон: дело россиянина передали в суд

17:11, 09 июня 2026, ПАИ

Дело челябинца, постиравшего кота в машинке, передано в суд. Мужчина закрыл мейн-куна в стиральной машине и включил её, пишет информагентство «Первое областное».

После этого челябинец выкинул мокрого кота в мороз на балкон. Животное погибло. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.

Как выяснило следствие, расправа над котом произошла из-за неприязни. Супруга подсудимого, вернувшись домой, нашла питомца в ужасном состоянии и сразу же повезла к ветеринару. Но ушибы внутренних органов и болевой шок оказались несовместимы с жизнью.