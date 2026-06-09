Постирал кота в машинке и выкинул на балкон: дело россиянина передали в суд
Дело челябинца, постиравшего кота в машинке, передано в суд. Мужчина закрыл мейн-куна в стиральной машине и включил её, пишет информагентство «Первое областное».
После этого челябинец выкинул мокрого кота в мороз на балкон. Животное погибло. Теперь мужчине грозит до трёх лет лишения свободы.
Как выяснило следствие, расправа над котом произошла из-за неприязни. Супруга подсудимого, вернувшись домой, нашла питомца в ужасном состоянии и сразу же повезла к ветеринару. Но ушибы внутренних органов и болевой шок оказались несовместимы с жизнью.
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