Псковский студент представит регион на национальном этапе чемпионата «Профессионалы»

19:35, 09 июня 2026, ПАИ

Студент колледжа ПсковГУ Сергей Селиванов отправился на национальный этап чемпионата «Профессионалы». Он покажет мастерство в компетенции «Диагностика и ремонт электронных узлов промышленного оборудования», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Соревнования проходят в Санкт-Петербурге с 8 по 13 июня. Все эти дни конкурсанты будут устранять поломки разной степени сложности, разбираться с технической документацией, работать с информационными системами.

Вместе с Сергеем Селивановым за победу борются лучшие молодые профессионалы из разных городов России – 11 студентов и трое школьников.

Студента подготовил преподаватель отделения промышленных индустрий и транспорта колледжа ПсковГУ Виталий Кулик. Навыки студент отрабатывал в специальном учебно-лабораторном комплексе, открывшемся в колледже в 2025 году по программе академического лидерства «Приоритет-2030».