Об итогах городского конкурса проектов ТОС рассказал Алексей Саенко

21:30, 09 июня 2026, ПАИ

66 территорий Пскова благоустроят силами территориальных общественных самоуправлений. Такое число победителей определило руководство Пскова по итогам конкурса проектов ТОС. О результатах городского конкурса рассказал заместитель главы администрации Пскова Алексей Саенко в программе «Место встречи» на радио «7 Небо».

В этом году на конкурс поступило 86 заявок 66 территориальных общественных самоуправлений. В сравнении с прошлым годом число заявок выросло практически в полтора раза (в прошлом году поданы 52 заявки). В этом году треть ТОС стали участниками конкурса впервые. Некоторые ТОС подавали две-три заявки.

«Каждое ТОС имело право получить миллион рублей. А изначально в бюджете на 2026 год было заложено 20 миллионов рублей, но по решению главы Пскова Бориса Андреевича лимит был увеличен. В итоге на реализацию проектов победителей город направит более 44 миллионов рублей», – рассказал Алексей Саенко.

Самыми популярными направлениями проектов ТОС в этом году стали установка детских игровых площадок, ремонт крылец подъездов и внутренних проездов, устройство парковок, установка камер видеонаблюдения, снос аварийных деревьев на придомовой территории, ремонт контейнерных площадок, установка скамеек и урн.

«Есть те ТОС, которые побеждают уже в третий раз. Положительные примеры есть у нас в Овсище, где на придомовой территории жители сначала выполняли работы по устройству, подготовке [участков] под спортивные и детские площадки. Затем на следующий год детские и спортивные площадки устанавливали. Также есть у нас положительные примеры ремонта», – отметил гость эфира.

Дополнительно к городскому конкурсу 22 заявки псковских ТОС победили в областном конкурсе проектов с общим финансированием свыше 8 миллионов рублей.

«Итого в 2026 году у нас будет реализован 91 проект территориальных общественных самоуправлений на сумму более 52 миллионов рублей», – подытожил спикер.