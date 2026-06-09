Молодой человек пропал в Великих Луках

20:37, 09 июня 2026, ПАИ

В Великих Луках пропал молодой человек. Последний раз его видели возле дома № 3 на улице Зверева в Великих Луках днём в субботу, 6 июня, сообщается в группе поискового отряда «След» в соцсети «ВКонтакте».

С молодым человеком удалось созвониться в 01:20, однако затем телефон выключился, и далее пропавшего никто не видел.

Тех, кто обладает какой-либо полезной информацией, просят сообщить в полицию.

Ранее сообщалось, что в Пскове третий день ищут 13-летнюю девочку.