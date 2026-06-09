Ежегодно в школы Псковской области приходит всё больше молодых специалистов – Михаил Ведерников

22:12, 09 июня 2026, ПАИ

В школах Псковской области отмечается приток кадров. О реализуемых в регионе мерах поддержки молодых и опытных учителей рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в MAX.

«Чтобы сделать работу в системе образования более привлекательной, мы разработали целый пакет мер поддержки и продолжаем их совершенствовать, как и договаривались с депутатами фракции «Единой России» на наших регулярных встречах», – отметил глава региона.

В 2026 году в Псковском государственном университете предусмотрено более 400 мест для обучения педагогическим специальностям. Почти 300 из них – бюджетные, больше всего – для учителей начальных классов, а в общей сложности набор идёт на 13 направлений.

Студенты – хорошисты и отличники смогут рассчитывать на дополнительную губернаторскую стипендию и выбор школы для дальнейшего трудоустройства, а в перспективе – на получение жилья.

В течение первых трёх лет работы молодые учителя получают подъёмные. Сейчас такая мера поддержки действует в отношении более чем 450 педагогов, и это хороший показатель притока кадров в школы – подготовленных, мотивированных специалистов, добавил Михаил Ведерников.

Есть меры поощрения и для опытных учителей – для тех, кто подготовил призёров всероссийских олимпиад и стобалльников. Также ежегодно десяти преподавателям присуждают премию «Лучший педагогический работник».