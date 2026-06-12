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Спорт

В Печорском округе стартовало первенство Пскова по велоспорту, посвящённое Дню России

Первенство Пскова по велоспорту, посвящённое Дню России и памяти легендарного гонщика Юрия Захарова, стартовало сегодня в деревне Большая Гверстонь Печорского округа. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

Соревнования проводятся при поддержке комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова, Федерации велосипедного спорта Псковской области, а также администраций Печорского и Палкинского округов.

В первый день участников ждёт индивидуальная гонка.

Программа предоставлена организаторами

13 июня кольцевая гонка пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове (регистрация с 10:00 до 10:45, старт в 11:00). Заключительный этап состоится 14 июня в Палкино: групповая гонка по маршруту Палкино – Старый Изборск – Палкино начнётся в 11:00, регистрация – с 10:00 до 10:30.

Победителей и призёров наградят грамотами, медалями и ценными призами. Организаторы приглашают зрителей поддержать участников и зарядиться атмосферой спортивного праздника. Регистрация на каждом этапе проводится непосредственно перед стартом.

Как прошло первенство по велосипедному спорту в прошлом году, можно посмотреть здесь.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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