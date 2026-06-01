«Соцветие культур»: многообразие в единстве

Праздничная программа «Соцветие культур», приуроченная к Году единства народов России, проходит в Пскове. Перед гостями праздника выступили коллективы из Пскова и Псковской области. На площадке развернулась «Мастерская народных традиций»: запланированы роспись матрёшек, создание сувениров ко Дню России, чеканка подков и многое другое. Работают интерактивные зоны, где любой сможет найти занятие по душе.
Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».
Многообразие в единстве – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.
Фото: Екатерина Иванова / ПАИ, 16:32, 12 июня 2026, ПАИ
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