«Соцветие культур»: многообразие в единстве

Праздничная программа «Соцветие культур», приуроченная к Году единства народов России, проходит в Пскове. Перед гостями праздника выступили коллективы из Пскова и Псковской области. На площадке развернулась «Мастерская народных традиций»: запланированы роспись матрёшек, создание сувениров ко Дню России, чеканка подков и многое другое. Работают интерактивные зоны, где любой сможет найти занятие по душе.

Фестиваль организован Центром молодёжи и общественных инициатив при поддержке министерства молодёжной политики Псковской области в рамках программы Росмолодёжи «Регион для молодых».

Многообразие в единстве – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.