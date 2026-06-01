Голоса над древней крепостью: как Псков встречает фестиваль имени Гривского

Торжественное открытие масштабного музыкального форума состоялось сегодня, 12 июня. Перед публикой выступили прославленные хоры мальчиков из Москвы в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области, а также хор духовенства Псковской епархии. Фестиваль продлится до 14 июня. В программе – уникальный техно-хор Palestrina и выступление ансамбля песни и пляски имени Локтева. Вход на все концерты свободный, зрители могут расположиться у стен кремля с пледами и стульчиками. Самые яркие моменты первого дня – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.