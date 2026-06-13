Глеб Лапицкий: Мы очень ждём жителей РФ на «Славянском базаре в Витебске»

20:47, 13 июня 2026, ПАИ

Подготовка к юбилейному XXXV Международному фестивалю искусств «Славянский базар в Витебске» идёт полным ходом, посетить его можно будет с 14 по 20 июля. В рамках международного пресс-тура директор фестиваля Глеб Лапицкий рассказал, чем порадует гостей фестиваль в этом году.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ







«Славянский базар в Витебске» пройдёт более чем на 30 площадках, всего запланировано свыше 300 мероприятий.

«Этот проект готовит вся страна. Мы ждём участников более чем из 40 стран мира. Надеюсь, мы идём верным путём и это мероприятие будет таким же ярким», – отметил он.

Установка кресел в Летнем амфитеатре Витебска, где пройдёт часть мероприятий фестиваля, полностью завершена. Площадка готова принять более шести тысяч зрителей.

На площадке «Витебский ЦСК» состоятся концерты Григория Лепса, Владимира Преснякова, Олега Газманова, Zivert, а также большие сборные мероприятия. Впервые в истории международного фестиваля искусств главную сцену откроет грандиозное хореографическое шоу – увертюра «Танцуй, славянская душа». На сцене Летнего амфитеатра представят танцы 13 славянских народов. В мероприятии примет участие в том числе Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева.

Каждый новый день на площади Свободы начинается с творческого перформанса – идёт отсчёт дней до праздника. С полной программой мероприятия можно ознакомиться на официальном сайте и в соцсетях.

«Мы очень ждём жителей Российской Федерации на этом мероприятии», – отметил директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске» Глеб Лапицкий на пресс-конференции на теплоходе. По его словам, главное в этом вопросе – правильно продумать логистику, чтобы комфортно добраться до фестиваля.

Заместитель председателя Витебского облисполкома Алексей Гуйда подчеркнул, что «Славянский базар в Витебске» давно вышел за рамки недельного события. Помимо основных мероприятий, запланированы культурно-массовые. Порядок и безопасность при этом гарантируются в полной мере.

Отметим, что в международном пресс-туре, посвящённом подготовке и проведению юбилейного фестиваля, приняла участие и корреспондент Псковского агентства информации. В интервью телеканалу «Беларусь 4 Витебск» она отметила, что Витебск – это действительно фестивальный город с множеством ярких локаций, а пресс-тур подарил массу приятных впечатлений.

Также участие приняли корреспондент и оператор телеканала «Первый Псковский». Сюжет с мероприятия можно будет увидеть в ближайшее время.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В ходе пресс-тура состоялось посещение музея-усадьбы Ильи Репина «Здравнёво», Летнего амфитеатра, прошла ночная экскурсия по фестивальному городу, презентация программы феста уличного искусства «На семи ветрах» и многое другое.