День работников лёгкой промышленности отмечают 14 июня
День работников лёгкой промышленности в России и некоторых других странах – бывших советских республиках по традиции отмечают в каждое второе воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 14 июня, сообщает calend.ru.
Праздник был учреждён 1 октября 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».
Лёгкая промышленность является одной из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями лёгкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-плёночных материалов.
Сегодняшний профессиональный праздник посвящён всем работникам и ветеранам лёгкой промышленности. Благодаря им население областей и городов имеет возможность приобретать качественную продукцию местного производства.
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