День работников лёгкой промышленности отмечают 14 июня

09:47, 14 июня 2026, ПАИ

День работников лёгкой промышленности в России и некоторых других странах – бывших советских республиках по традиции отмечают в каждое второе воскресенье июня. В этом году праздник выпал на 14 июня, сообщает calend.ru.

Праздник был учреждён 1 октября 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР «О праздничных и памятных днях».

Лёгкая промышленность является одной из самых близких к потребителю и покупателю отраслей промышленности. Основными подотраслями лёгкой промышленности традиционно называют текстильную, швейную, кожевенную, меховую, обувную промышленность, а также производство искусственных кож и полимерно-плёночных материалов.

Сегодняшний профессиональный праздник посвящён всем работникам и ветеранам лёгкой промышленности. Благодаря им население областей и городов имеет возможность приобретать качественную продукцию местного производства.