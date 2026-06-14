До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 15 июня
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 июня. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, во второй половине дня в отдельных районах пройдут грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11, днём – от +15 до +20 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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