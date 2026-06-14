До +20 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 15 июня

12:35, 14 июня 2026, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 15 июня. Ночью местами, днём в большинстве районов кратковременные дожди, во второй половине дня в отдельных районах пройдут грозы, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 6 до 11 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью составит от +6 до +11, днём – от +15 до +20 градусов.

Атмосферное давление будет низким.