Подведены итоги XXII Псковской парусной регаты

13:34, 14 июня 2026, ПАИ

XXII Псковская парусная регата завершилась в регионе. Гонки объединили участников межрегиональных и региональных зачётов и прошли в акватории Псковского озера. Результаты опубликованы в группе «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте».

В рамках межрегионального турнира «Ганзейская Псковская парусная регата» определились победители в нескольких классах яхт.



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»









В классе «Оптимист» среди юношей первое место занял Сергей Виноградов, второе – Ростислав Павленко, третье – Артур Шакиров. Среди девушек лучшей стала Мария Токарева, серебро у Стефании Домуховской, бронза у Марии Корчагиной.

В классе «Луч-радиал» победил Иван Пикалёв, вторым стал Алексей Боуфалик, третьим – Константин Фатеев.

В классе «Луч-мини» среди юношей золото завоевал Семён Алексеев, серебро – Юрий Третьяк, бронзу – Александр Заводов. Среди девушек победу одержала Виктория Пискуж.

В классе «Зум 8» среди юниоров лучшим признан Матвей Макаров, второе место у Ивана Борисова, третье у Дмитрия Фролова. Среди юниорок первое место заняла Елизавета Корчагина, второе – Анна Петрова, третье – Алиса Сюськова.

В классе «Летучий Голландец» победил экипаж в составе Михаила Сенаторова и Александра Янина. Серебро – у Андрея Новодерёжкина и Александра Галкина, бронза – у Андрея Бережного и Алексея Ноздрина.

В рамках региональных соревнований в крейсерских классах яхт победу в классе Open 800 одержала яхта Malibu под управлением Германа Коштырева, Владимира Заяша, Матвея Куликова и Виктории Заяш. Второе место заняла яхта «Бриллиант» (Алексей Маклаков, Роман Жуков, Александр Кочнев, Денис Федосеев), третье – яхта Aquarelle (Глеб Токарь, Александр Васильев, Максим Проскочилов, Сергей Никандров).



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»



Фото: группа «Псковская парусная регата» в соцсети «ВКонтакте»







В классе «Минитонник» победителем стал экипаж яхты «Маркиз»: Константин Прокофьев, Антон Суворов, Максим Кокорин, Роман Павлов. Второе место у яхты «МиФ» (Алексей Андреев, Игорь Чернов, Станислав Тимофеев).

В классе «Четвертьтонник» лучший результат показала яхта Estrella de Mar с экипажем в составе Елены Кондратьевой, Владислава Гливака, Олега Ходыкина, Александра Петрова и Максима Сеножатского.

Напомним, крупнейшие в регионе соревнования по парусному спорту были посвящены 330-летию Российского флота, 250-летию адмирала П. И. Рикорда и 340-летию историка В. Н. Татищева. Организаторами соревнований выступили Минспорт России, Всероссийская федерация парусного спорта и правительство Псковской области.

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