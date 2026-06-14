Полиция напомнила псковичам об уголовной ответственности за осквернение памятников

15:52, 14 июня 2026, ПАИ

Сотрудники УМВД России по Псковской области призывают граждан бережно относиться к мемориалам, памятникам и воинским захоронениям, расположенным на территории региона. За осквернение, повреждение или уничтожение таких объектов предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

В ведомстве подчеркнули, что памятники и мемориалы устанавливаются в честь важных исторических событий и личностей, повлиявших на судьбу страны. Они помогают сохранять культурное наследие, формировать национальную идентичность и память о прошлом.

Под осквернением понимаются любые циничные и оскорбительные действия: нанесение надписей и рисунков, обливание краской, замусоривание, расклейка листовок, а также курение у Вечного огня или танцы на мемориальных кладбищах.

За подобные деяния может грозить ответственность по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство») либо по статье 213 УК РФ («Хулиганство»). Кроме того, Уголовный кодекс содержит специальные нормы. В частности, часть 1 статьи 243.4 УК РФ предусматривает до трёх лет лишения свободы за уничтожение или повреждение воинских захоронений, памятников и мемориальных сооружений, увековечивающих память защитников Отечества. Часть 3 статьи 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») карает лишением свободы до трёх лет за публичное осквернение символов воинской славы, оскорбление памяти защитников Отечества или ветеранов Великой Отечественной войны.

«Уважаемые граждане, если вы стали свидетелями акта вандализма или осквернения памятника, - немедленно сообщите об этом в дежурную часть полиции», – подчеркнули в ведомстве.