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Общество

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Его примет президент страны Александр Лукашенко, и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, сообщает РИА Новости.

В ходе переговоров планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.

В ходе пребывания в Минске Сергей Лавров также возложит венок к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

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