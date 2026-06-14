Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск
Глава МИД России Сергей Лавров прибыл с рабочим визитом в Минск. Его примет президент страны Александр Лукашенко, и пройдут переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Максимом Рыженковым, сообщает РИА Новости.
В ходе переговоров планируется рассмотреть широкий круг актуальных вопросов двустороннего сотрудничества, международной повестки дня.
В ходе пребывания в Минске Сергей Лавров также возложит венок к монументу Победы по случаю 85-й годовщины начала Великой Отечественной войны.
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