Эксперт дала советы, как уместно одеться на выпускной

08:46, 15 июня 2026, ПАИ

Как уместно одеться на выпускной, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова. По её словам, главное – сбалансированность и отказ от эпатажа.

Выпускные в школах России запланированы на 27 июня. Среди основных ошибок – надевать пышные платья, похожие на подвенечные наряды, а также экстремально короткие платья с глубоким декольте, прозрачными элементами.

Татьяна Баранова дала выпускницам совет – если спина у платья открыта, то передняя часть наряда должна быть максимально лаконичной.

Молодые люди могут отдать предпочтение строгому костюму или брюкам с блейзером и строгой белой рубашкой.

Эксперт по этикету обратила внимание, что и внешний вид родителей должен быть гармоничным. Платье мамы не должно «конкурировать» с нарядом дочери и быть слишком эпатажным или вычурным. А для отцов идеальным решением станет классическая элегантность и качественный мужской костюм.