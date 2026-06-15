Женщина утонула во время отдыха на озере в Куньинском районе
Следователи проводят проверку по факту гибели женщины, тело которой было обнаружено в озере Жижица в деревне Подозерье Куньинского района. Об этом ПАИ сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.
По предварительным данным, накануне женщина приехала на отдых к водоёму и отправилась купаться. Позже её тело с признаками утопления было обнаружено в акватории озера.
На месте происшествия работали сотрудники следственного управления СК России по Псковской области. В ходе осмотра признаков, указывающих на криминальный характер смерти, не выявлено.
Проводится процессуальная проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. По её итогам будет принято процессуальное решение.