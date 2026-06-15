Россия и Индия проведут новый раунд консультаций по безвизовому режиму для туристических групп

14:43, 15 июня 2026, ПАИ

Россия и Индия договорились провести новый раунд консультаций по вопросу введения безвизового режима для организованных туристических групп, пишет газета «Известия» со ссылкой на посла Индии в Москве Виная Кумара.

Российская сторона уже подготовила и передала партнёрам проекты соглашений, предложив установить безвиз для групп от трёх до 50 человек на срок не более 21 дня. Однако переговорный процесс идёт непросто. В Минэкономразвития РФ отмечали, что индийские партнёры ссылаются на сложности внутреннего согласования с компетентными органами.

Посол Индии уточнил, что у его страны пока нет практического опыта установления безвизового режима с большинством государств. Электронные визы для туристов в Индию сейчас бесплатны, но полноценный безвизовый въезд открыт только для Непала, Бутана и Мальдив.