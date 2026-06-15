В Британии с весны 2027 года запретят соцсети для детей младше 16 лет

15:04, 15 июня 2026, ПАИ

О введении запрета на доступ к социальным сетям для детей младше 16 лет объявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер. Ограничение начнёт действовать с весны 2027 года, пишет ТАСС со ссылкой на британские СМИ.

Как заявил глава британского правительства, соцсети «специально созданы так, чтобы вызывать зависимость», они делают детей менее счастливыми, облегчают травлю и наносят вред психическому здоровью.

За основу британских властей взята модель, уже действующая в Австралии. Там аналогичный запрет ввели с декабря 2025 года. Ответственность за нарушение возложена на технологические компании: им грозит штраф до 49,5 миллиона австралийских долларов (около 33 миллионов долларов США). С момента введения запрета австралийские власти деактивировали не менее 4,7 миллиона аккаунтов несовершеннолетних.