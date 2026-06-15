Более 1000 гектаров сельхозземель в Псковской области зарастают кустарником и сорняками

17:21, 15 июня 2026, ПАИ

С 1 января по 31 мая государственные инспекторы отдела земельного надзора Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора провели 175 выездных обследований земель сельскохозяйственного назначения на территории Псковской области. Общая площадь проверенных участков составила более 22 тыс. гектаров, сообщили ПАИ в ведомстве.

В 106 случаях обследования проводились с использованием беспилотных летательных аппаратов. БПЛА применяются для фото- и видеофиксации нарушений требований земельного законодательства, а также для оперативного выявления проблемных участков.

По данным аэрофотосъемки установлено, что в Опочецком муниципальном округе 20 земельных участков общей площадью 1025,2 гектара подвержены зарастанию древесно-кустарниковой и сорной растительностью.

Кроме того, в Пыталовском и Псковском муниципальных округах выявлены факты ненадлежащего содержания сельхозземель. На двух участках общей площадью 10,45 гектара зафиксировано зарастание борщевиком Сосновского, затронувшее около 40% их площади.

По итогам контрольных мероприятий правообладателям земельных участков выдано 98 предписаний в отношении 156 участков общей площадью около 14,8 тыс. гектаров. Ведомство продолжает работу по выявлению и пресечению нарушений земельного законодательства.