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Спорт

Экстремалы из Москвы и Петербурга покажут мастерство на фестивале уличных видов спорта в Пскове

27 июня, в День молодёжи России, в псковском скейт-парке в сквере Александра Невского состоится фестиваль уличных видов спорта «Движение улиц», рассказала представитель Псковского городского молодёжного центра Мария Каменская в эфире радио «7 НЕБО».

Фото: ПГМЦ

«Фестиваль будет проходить весь день. Он включит в себя и состязания, и показательные выступления, – уточнила Мария Каменская. – Будут мастер-классы и интерактивные площадки. Будет работать девять турнирных площадок по современным видам спорта: скейтбординг, самокаты, настольный теннис, армрестлинг, баскетбол три на три, фиджитал-баскетбол, брейкинг, фиджитал-спорт в формате джаз-дэнса».

На фестиваль приедут профессионалы по экстремальным видам спорта из Москвы и Петербурга. «Наша аудитория их очень любит и ждёт, с восторгом смотрят на их трюки», – отметила Мария Каменская.

По её словам, профессионалов приятно удивляет уровень псковских спортсменов. «Наших ребят всегда хвалят за старание. Некоторые псковичи выезжают на соревнования по всей стране», – добавила спикер.

Помимо состязательной части, для гостей подготовили развлекательную программу с приглашёнными гостями, музыкой и другими уличными развлечениями.

Фестиваль откроется в 12:00.

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