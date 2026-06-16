Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В МЧС назвали правила профилактики пожара в автомобиле

Основные меры предосторожности для снижения риска возгорания в машине напомнили спасатели водителям.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Пожарная безопасность автомобиля зависит от внимательности и ответственности владельца, подчеркнули в ГУ МЧС России по Псковской области.

В ведомстве рекомендовали регулярно проверять техническое состояние автомобиля, не использовать провода и кабели с повреждённой изоляцией, соблюдать осторожность при проведении электросварочных и газосварочных работ. В багажнике не следует хранить синтетические канистры с бензином – это может привести к накоплению статического электричества и взрыву.

В машине обязательно должен быть исправный огнетушитель с действующим сроком годности. Держать его лучше в салоне в легкодоступном месте.

Водителям также советуют быть внимательными за рулём: появление дыма, запах горелой проводки или резины предшествуют возгоранию. Если потушить огонь подручными средствами не удаётся, необходимо немедленно звонить по телефонам 101 или 112.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






16 июня 2026

Больше, чем путешествие: псковские школьники могут бесплатно отправиться в поездку по региону
16 июня 2026

Аферисты подменяют номера СК России: в ведомстве объяснили, как действовать
16 июня 2026

Псковские моржи покорили Хуанхэ: спортсмены совершили заплыв в легендарной китайской реке
16 июня 2026

Воспитанники детской школы искусств создали иллюстрации к книге об оккупации Пскова
16 июня 2026

Поездка за экстримом: псковский пловец оценил плацкарт в китайском поезде
16 июня 2026

Чек-лист: полезные советы от «Почты России» для уезжающих в отпуск псковичей
16 июня 2026

Фермеры оценили риски для урожая в Псковской области
16 июня 2026

Стали известны первые стобалльники ЕГЭ в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...