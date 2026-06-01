История СТД России в лицах: уникальная выставка открылась в Пскове

Выставка «История СТД России в лицах», посвящённая истории Союза театральных деятелей России, открылась в историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва сегодня, 16 июня. Проект реализовало Псковское региональное отделение Союза театральных деятелей России в рамках творческой программы «Театральная панорама новой России» при поддержке Минкультуры России. Экспозиция повествует о личностях, которые формировали облик российского театра. В центре внимания картины с людьми, возглавлявшими Союз театральных деятелей на протяжении 150 лет. Часть экспонатов посвящена современным деятелям, чьи энергия и талант продолжают развивать театральную жизнь в Псковской области и по всей России. Выставка собрала почётных гостей и ценителей искусства. История и современность – в фоторепортаже Андрея Степанова.