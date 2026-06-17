Мемориальный комплекс в честь защитников Отечества открыли в Пскове

11:14, 17 июня 2026, ПАИ

Мемориальный комплекс в честь защитников Отечества открыли в деревне Белый Мох сегодня, 17 июня, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В торжественном мероприятие приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава региона Михаил Ведерников и его заместитель Ольга Тимофеева, председатель Законодательного Собрания Псковской области Александр Котов, депутат Госдумы РФ, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов.

На торжественном мероприятии присутствовали представители силовых структур, правоохранительных органов, Псковской епархии, военнослужащие, члены семей участников СВО, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», кадетский корпус, представители Комитета семей воинов Отечества.

Отметим, что автором проекта выступил скульптор Денис Стритович. Он создал мемориальный комплекс в Выбутах и монумент «Знамя Победы» в Идрице.

Главная идея мемориала заключается в том, что показан жизненный путь защитника Отечества: от молодого курсанта до героя, а также отмечен вклад всех родов войск.

В создании комплекса участвовали родные военнослужащих. Концепция памятника и место его размещения согласованы с вдовами участников СВО и представителями женсовета Псковского территориального гарнизона.

Монумент создан при непосредственном участии правительства Псковской области.