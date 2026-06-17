Михаил Ведерников: Псковская область стала точкой притяжения для соотечественников из-за рубежа

15:00, 17 июня 2026, ПАИ

На окружном семинаре-совещании по вопросам реализации государственной национальной политики в субъектах Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о патриотическом воспитании молодежи, развитии добровольческих объединений и работе по привлечению соотечественников из-за рубежа, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона отметил, что особое внимание в области уделяется воспитанию молодого поколения и подготовке его к осознанию ответственности за судьбу страны. «У нас дислоцирована 76-я гвардейская десантно-штурмовая дивизия, 2-я отдельная гвардейская бригада специального назначения. Поэтому понятно, что в современных условиях крайне важно, чтобы молодёжь понимала значение службы, защиты дома и ответственности за судьбу страны», – подчеркнул Михаил Ведерников.

По его словам, Псковская область стала одним из первых регионов России, где был открыт Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Кроме того, для решения задач обороны и безопасности в регионе создан отряд «Дружина», который сегодня объединяет более 2,5 тысячи человек.

Губернатор также привел результаты социологических исследований. «Во-первых, у нас, по данным социологических исследований, более 80% респондентов гордятся российским гражданством. В три раза выросло число участников военно-патриотических организаций. Мы вышли на лидерские позиции в стране по готовности людей принимать участие в волонтёрских движениях», – заявил он.

Отдельно Михаил Ведерников остановился на вопросах переселения соотечественников и иностранных граждан, разделяющих традиционные российские ценности. «Псковская земля стала местом притяжения для соотечественников из-за рубежа, которые разделяют российские традиционные ценности. Иностранцы тоже сейчас активно к нам едут. Это хороший сигнал. Если у нас такая практика есть, нужно говорить о том, что эти псевдоевропейские ценности не выдерживают уже не только наши соотечественники, но и нормальные, адекватные люди, которые исторически проживают в тех или иных странах», – сказал губернатор.

Он подчеркнул, что речь идет не о кратковременном явлении, а о долгосрочной тенденции. «Это не сиюминутный импульс, это устойчивый продолжительный тренд, который набирает силу на протяжении последних лет», – отметил глава региона.

По данным губернатора, если в 2023 году в область переселились немногим более 500 соотечественников, то в прошлом году на миграционный учет в Псковской области встали уже около 11 тысяч человек. «Из них более 2 тысяч переехали окончательно. Это, как я уже сказал, иностранные граждане, соотечественники и граждане России, которые просто неудовлетворены европейским режимом. Согласитесь, что для региона, где проживает 575 тысяч человек, это много», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Для поддержки прибывающих в регионе создана одна из наиболее эффективных в стране служб по приему и сопровождению соотечественников, добавил губернатор.

Подводя итог, он отметил, что Псковская область сегодня сохраняет прочную связь со своей историей и традициями. «Псковская область сегодня очень цельная территория, которая прекрасно осознаёт свою роль в истории, видит свою миссию. И где молодое поколение искренне желает внести свой вклад в развитие России. Поэтому мы со своей стороны будем делать всё, чтобы этот тренд развивался и укреплялся», – заключил Михаил Ведерников.