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Символ подвига: новый мемориал в честь защитников Отечества появился в Псковской области

Символ подвига: новый мемориал в честь защитников Отечества появился в Псковской области Мемориальный комплекс в честь защитников Отечества появился на псковском кладбище Белый Мох. В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель президента России в СЗФО Игорь Руденя, заместитель руководителя администрации президента РФ Магомедсалам Магомедов, глава региона Михаил Ведерников, председатель Заксобрания Псковской области Александр Котов, депутат Госдумы РФ Александр Козловский, руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов, представители силовых структур, правоохранительных органов, военнослужащие, члены семей участников СВО, юнармейцы, воспитанники центра «Патриот», кадетский корпус и другие гости.

Как прошло мероприятие – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.

Фото: ПАИ / Екатерина Иванова, 18:33, 17 июня 2026, ПАИ
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