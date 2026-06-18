Эксперты оценили риск завоза Эболы в Россию

14:29, 18 июня 2026, ПАИ

Риск завоза вируса Эбола в Россию отсутствует, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали вакцину от актуального штамма Эболы – Бундибугио. Препарат сделан на основе вакцины от штамма Заир. Теперь Минздрав должен принять решение, испытывать его как новое средство длительное время или как обновление старого, что на порядок быстрее.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что реалистичный сценарий распространения Эболы за пределами Африки – единичные завозные случаи через крупные транспортные узлы. Для России он оценил риск завоза как низкий, но не нулевой, требующий точечной настороженности.

По данным на 15 июня, в Демократической Республике Конго выявили 72 новых случая Эболы, общее число подтверждённых заражений достигло 782, умер 181 пациент.