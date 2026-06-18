Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Эксперты оценили риск завоза Эболы в Россию

Риск завоза вируса Эбола в Россию отсутствует, заявили в Роспотребнадзоре. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на ведомство.

Ранее в НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи создали вакцину от актуального штамма Эболы – Бундибугио. Препарат сделан на основе вакцины от штамма Заир. Теперь Минздрав должен принять решение, испытывать его как новое средство длительное время или как обновление старого, что на порядок быстрее.

Руководитель центра превосходства «Персонифицированная медицина» Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил, что реалистичный сценарий распространения Эболы за пределами Африки – единичные завозные случаи через крупные транспортные узлы. Для России он оценил риск завоза как низкий, но не нулевой, требующий точечной настороженности.

По данным на 15 июня, в Демократической Республике Конго выявили 72 новых случая Эболы, общее число подтверждённых заражений достигло 782, умер 181 пациент.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






18 июня 2026

Предложение на крыше и свадьба на всю страну: история любви Анны Васильевой и Ильи Кузьмина
18 июня 2026

Изменения правил семейной ипотеки анонсировал Минстрой
18 июня 2026

Псков – щит Руси: фестиваль «Довмонт Псковский» расскажет о военном и культурном прошлом города
18 июня 2026

Доля задержек сдачи жилья в России выросла до 58%
18 июня 2026

В Пскове обновляют перила Ольгинского моста
18 июня 2026

Более 1100 заявок подали псковичи на конкурс «Моя страна – моя Россия»
18 июня 2026

Стала известна программа фестиваля «Довмонт Псковский»
18 июня 2026

Подростков Пскова приглашают на фестиваль «Твой формат»

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...