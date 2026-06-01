Спортивное событие лета: старт открытого чемпионата и первенства Пскова ​по лёгкой атлетике

Сегодня на стадионе «Машиностроитель» в Пскове стартовало одно из самых значимых спортивных событий лета – открытый чемпионат и первенство города по лёгкой атлетике. Соревнования посвящены 90-летию заслуженного работника физической культуры РФ Константина Шабанова. Спортсмены состязаются в различных дисциплинах, от бега с барьерами до прыжков в высоту. Среди участников как совсем юные спортсмены, так и более опытные атлеты. Моменты открытия – в фоторепортаже Екатерины Ивановой.