Михаил Ведерников рассказал о доступной помощи военнослужащим с ранениями

11:21, 19 июня 2026, ПАИ

О помощи, которую военнослужащим с ранениями и инвалидностью оказывает псковский филиал фонда «Защитники Отечества», рассказал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере MAX.

Он напомнил, что ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, который включил в сферу ответственности фонда «Защитники Отечества» действующих военнослужащих с инвалидностью.

В частности, речь идёт о действующих военнослужащих, получивших тяжёлые ранения в ходе СВО, но принявших решение продолжить службу в Вооружённых силах РФ, а также о ветеранах боевых действий, которые выполняли задачи по отражению вооружённого вторжения на территориях субъектов РФ, прилегающих к районам проведения СВО, и получили инвалидность.

По словам губернатора, в псковском филиале эта категория ветеранов получала помощь и прежде – на протяжении нескольких лет фонд занимает лидирующие позиции и активно внедряет новые практики и направления.

В филиале фонда у ветеранов уже сейчас есть возможность пользоваться необходимым реабилитационным оборудованием и услугами. Они могут получить технические средства реабилитации, в том числе современные спортивные протезы, адаптивную одежду, автомобили с ручным управлением, а также средства для адаптации жилых помещений.

«Фонд активно вовлекает защитников в спортивную жизнь, помогает готовиться и участвовать в соревнованиях», – отметил Михаил Ведерников.

Глава региона также поблагодарил команду псковского филиала фонда и его руководителя Надежду Васильеву за неравнодушие и готовность поддерживать ветеранов, которым требуется опора, внимание и уверенность в завтрашнем дне.

Кроме того, губернатор добавил, что вопросы реабилитации, социальной адаптации и благополучия бойцов выделены в отдельный приоритет Народной программы «Единой России».