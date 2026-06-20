«Выпил и поехал искать свою собаку»: на трассе в Псковском районе опрокинулся автомобиль
Водитель автомобиля SsangYong не справился с управлением – машина вылетела в кювет и опрокинулась. ДТП произошло возле деревни Стяглы в Псковском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в МАХ.
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
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Фото: из канала «Псковская сводка» в МАХ
По словам водителя, он выпил алкоголь и поехал искать свою собаку. После аварии мужчина отказался от медицинской помощи.
На месте работают спасатели АСС, бригада медицины катастроф и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.
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