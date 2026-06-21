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«Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР

Почтить память героев, освободивших мир от немецко-фашистских захватчиков, собрались на площади Александра Матросова жители Великих Лук в преддверии 85-й годовщины со дня начала Великой Отечественной войны сегодня, 21 июня, пишет Luki-News.

  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News
  • «Свечи памяти» зажгли в Великих Луках в рамках Народной программы ЕР
    Фото: Портал Luki-News

«К этой дате в нашей стране особое отношение. Нет ни в России, ни в Великих Луках такой семьи, которую не затронула бы трагедия Великой Отечественной войны. Партия «Единая Россия» и проект «Историческая память» ежегодно в этот день, 22 июня, проводит акцию «Свеча памяти», к которой может присоединиться каждый желающий», — отметил депутат Великолукской городской Думы, куратор партийного проекта «Историческая память» в Псковской области Дмитрий Белюков.

Он напомнил, что до войны население Великих Лук составляло 55 тысяч человек, из которых более 35 тысяч ушли на фронт, при этом около 11 600 горожан погибли на полях сражений.

Акция «Свеча памяти» в Великих Луках собрала на площади Александра Матросова десятки великолучан разных возрастов и каждый зажег свечу, чтобы присоединиться к миллионам россиян, склонивших сегодня головы перед подвигом народа-победителя.

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