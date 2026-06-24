24 и 30 июня часть Псковского музея-заповедника закроется на санитарные дни

10:31, 24 июня 2026, ПАИ

Псковский музей-заповедник сообщил о санитарных днях на музейных объектах. В эти дни экспозиции будут закрыты для посетителей, уточнили в пресс-службе.

24 июня на санитарный день закрыты Двор Постникова и Палаты у Сокольей башни.

30 июня для посещения будут недоступны Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря, главное здание Псковского музея-заповедника, картинная галерея, Мемориальный музей-квартира Юрия Спегальского, Музей-квартира Владимира Ленина, а также музеи-усадьбы Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского и Софьи Ковалевской.

Кроме того, санитарный день пройдёт в Музее истории города Печоры. Поганкины палаты 30 июня будут работать только до 15:00.

Посетителей просят учитывать изменения в графике работы при планировании посещения музейных объектов.