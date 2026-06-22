Книжный десант из Ленобласти высадился в Пскове

Программа «Наше классическое путешествие» (часть большого проекта «Книжный путь») прошла в Детском парке в Пскове сегодня, 24 июня. Подростки из восьми районов Ленинградской области встретились с писателями и художницей, а также поучаствовали в мастер-классах и квестах.

В парке были организованы читающие шатры, где каждый мог найти занятие по душе: послушать писателей, поучаствовать в творческих мастер-классах, полистать путеводители или просто выбрать книгу для хорошего путешествия. Говорили о маршрутах, о том, как видеть необычное в привычных местах, как рождаются герои книг.

Как это было – смотрите в фоторепортаже Екатерины Ивановой.