Студенты ПсковГУ представят регион на Российской студенческой весне в Красноярске

15:42, 24 июня 2026, ПАИ

Делегация Псковской области прибыла в Красноярск для участия в XXXIV Всероссийском фестивале «Российская студенческая весна» среди студентов образовательных организаций высшего образования. Творческий форум проходит с 24 по 29 июня. Как сообщили ПАИ в Центре молодёжи и общественных инициатив, фестиваль объединит около 3,6 тысячи участников из 85 регионов страны.

Псковскую область на всероссийском форуме представляют семь студентов Псковского государственного университета. Они выступят в трех конкурсных направлениях – вокальном, танцевальном и театральном.

Конкурсные просмотры и образовательная программа фестиваля запланированы на 25–27 июня. Победителей и призеров жюри объявит 28 июня.

Всероссийский фестиваль проводится при поддержке Министерства просвещения России, Министерства культуры РФ и Федерального агентства по делам молодежи в рамках национального проекта «Молодежь и дети».