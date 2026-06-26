Умер бывший министр обороны РФ Сергей Иванов

14:59, 26 июня 2026, ПАИ

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался в возрасте 73 лет. О его смерти сообщила Единая лига ВТБ, почётным президентом которой он был.

«Ушёл из жизни Сергей Борисович Иванов. Почётный президент Единой лиги ВТБ скончался в возрасте 73 лет. Единая лига ВТБ выражает глубокие соболезнования родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Борисовича Иванова», – говорится в сообщении в Telegram.

Сергей Иванов родился 31 января 1953 года в Ленинграде. Был членом КПСС, окончил переводческое отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета и военную кафедру при нём (1975), высшие курсы КГБ СССР в Минске (1976), Краснознамённый институт КГБ СССР (1981).

В 1974 году был отправлен изучать английский язык в Школе свободных искусств Илингского колледжа.

В 1975 году был принят на службу в КГБ СССР. В 1976–1977 годах – сотрудник 1-го отдела Управления КГБ по Ленинграду и Ленинградской области, где работал в одном подразделении вместе с будущим президентом РФ Владимиром Путиным.

Работал до 1985-го в резидентуре в Финляндии, а затем в Кении.

В 1991–1998 годах продолжил работать в Службе внешней разведки России. Службу в разведке закончил первым заместителем директора Европейского департамента СВР России.

В августе 1998 года назначен заместителем директора ФСБ России – начальником департамента анализа, прогноза и стратегического планирования (ФСБ России в то время возглавлял Владимир Путин).

С 15 ноября 1999 года – секретарь Совета безопасности РФ.

С 15 ноября 1999 года являлся постоянным членом Совета безопасности РФ, продолжал занимать этот пост при назначении министром и первым заместителем председателя Правительства РФ и занимал этот пост до 25 мая 2008 года.

9 ноября 2000 года уволен с действительной военной службы в запас.

28 марта 2001 года назначен министром обороны РФ, 14 ноября 2005 года – заместителем председателя Правительства РФ – министром обороны России.

С 20 марта 2006-го – председатель Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ.

12 мая 2008 года занял пост заместителя председателя Правительства РФ. Курировал вопросы военной промышленности.

С весны 2011 года – председатель наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Евроазиатский центр изучения, сохранения и восстановления популяций леопардов».

С 22 декабря 2011 года по 12 августа 2016 года – руководитель администрации президента РФ.

В 2011 году выступил с инициативой о создании Евроазиатского центра сохранения дальневосточных леопардов.

В 2012 году снова стал постоянным членом Совбеза.

С 12 августа 2016 года по 4 февраля 2026 года – специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта. С апреля 2017 года входил в наблюдательный совет госкорпорации «Ростех». Отвечал за содействие разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции.